МинВОТ собрало истории переселенцев, которые «меняют страну»

Источник: МинВОТ

Истории о мужестве девяти переселенцев из Крыма и Донбасса отобразились в проекте «Герои наших сердец», подготовленном Министерством по вопросам временно оккупированных территорий (МиНВОТ).



«Ежедневно в работе Министерства мы сталкиваемся с людьми, чьи истории по-настоящему впечатляют. Это люди, которые нашли в себе силы и желание начать жизнь сначала. Их судьбы вдохновляют, их поступками увлекаешься. Углубляясь в их истории, понимаешь, что именно благодаря таким украинцам у нас есть шанс преодолеть все невзгоды и построить светлое, мирное будущее», — прокомментировал глава МинВОТ Вадим Черныш.



Все истории рассказывают о том, как несмотря на боевые действия и оккупацию, герои проекта «уже сегодня меняют историю и шаг за шагом строят мирное будущее»:



Хирург Попаснянской райбольницы Александр Ковальчук провел под обстрелами 380 операций в почти круглосуточном режиме;



директор Луганского областного детдома Екатерина Донцова помешала перевозке 69 детей в России и вернула их на родину;



У бизнесмена горловчанина Вадима Миндзюка с началом войны боевики отобрали завод. Он нашел в себе силы открыть новый бизнес — но уже в Дитятках, поселке рядом с Чернобыльской зоной;



места Шевкета Сейдаметова — художника-постановщика таких шедевров украинского кино, как «Хайтарма» и «Киборги» — вернуться домой, в свободный от оккупантов украинский Крым, к родственникам и близким;



Анатолий Сасс очень плохо видит, а его жена Дарья — полностью незрячая. После захвата Краматорска, они переехали в Сумы, где продолжили помогать людям с недостатками зрения. Они сучат слабовидящих пользоваться гаджетами и знакомят с новым технологиям, а также открыли публичную библиотеку на 10 тысяч аудиокниг.





В Министерстве также призвали украинцев делиться собственными историями о героях, которые противостоят обстоятельствам и с достоинством строят свою новую жизнь.