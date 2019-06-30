Стоун представит новый фильм об Украине при участии Медведчука

Фильм «Revealing Ukraine» американского режиссёра украинского происхождения Игоря Лопатёнка покажут в рамках 65-го Кинофестиваля в Таормине на Сицилии. Продюсером документального кино выступил известный американский режиссер и сценарист Оливер Стоун.



«Сейчас я как раз еду на Сицилию на Кинофестиваль в Таормине, где возглавлю панель судей. Я так же впервые представлю наш новый документальный фильм "Revealing Ukraine" режиссёра Игоря Лопатёнка», — написал Стоун в Facebook.



Стоун также появляется в фильме. Он в частности, берет иноверью у политика и кума президента РФ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.



В документальном фильме освещаются события на Майдане, конфликт на Донбассе и связь со вмешательством России в американские выборы.



65-й фестиваль в Таормине пройдет с 30 июня по 6 июля.