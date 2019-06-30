РФ еще не заплатила долг перед ПАСЕ

Россия выплатит задолженность перед Советом Европы, «когда настанет окончательная ясность с восстановлением прав ее делегации в Парламентской ассамблее организации». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает «Украинская правда».



«Мы об этом говорили неоднократно — полное восстановление прав, и мы будем готовы выплатить те взносы, которые мы удерживали из-за неприемлемого, дискриминационного отношения к делегации Федерального Собрания РФ», — заявил Лавров.

Российская делегация несколько лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за Крыма и событий на Донбассе. Со своей стороны РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что могло привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ.



Недавно ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться в состав организации. С российской делегации, таким образом, снимаются санкции в виде запрета голосовать.



Накануне ПАСЕ сняла все ограничения с российской делегации. 26 июня полномочия делегации РФ в ПАСЕ были подтверждены.