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РФ еще не заплатила долг перед ПАСЕ

30 июня 2019, 15:10

РФ еще не заплатила долг перед ПАСЕ

Россия выплатит задолженность перед Советом Европы, «когда настанет окончательная ясность с восстановлением прав ее делегации в Парламентской ассамблее организации». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает «Украинская правда».

«Мы об этом говорили неоднократно — полное восстановление прав, и мы будем готовы выплатить те взносы, которые мы удерживали из-за неприемлемого, дискриминационного отношения к делегации Федерального Собрания РФ», — заявил Лавров.

Российская делегация несколько лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за Крыма и событий на Донбассе. Со своей стороны РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что могло привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ.

Недавно ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться в состав организации. С российской делегации, таким образом, снимаются санкции в виде запрета голосовать. 

Накануне ПАСЕ сняла все ограничения с российской делегации. 26 июня полномочия делегации РФ в ПАСЕ были подтверждены.

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