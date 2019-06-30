В Пикузах и Михайловке обстрелами повреждены 3 жилых дома и церковь

В неподконтрольных властям Пикузах Донецкой области и Михайловке Луганской области в ходе недавних обстрелов были повреждены 3 жилых дома и здание церкви. Об этом сообщается в отчете СММ ОБМЕ.



17 июня патруль миссии увидел повреждения окна и свежие выбоины в жилом доме на ул. Лизы Чайкиной, 12.



Также были повреждены окно и оконная рама двухэтажного жилого дома на ул. Дундича, 1.



По оценке СММ, по этой местности велся огонь из стрелкового оружия.



Несколько местных жителей сообщили, что обстрел произошел 26 июня и рано утром 27 июня.



В подконтрольном боевикам Пикузах от обстрелов 16 и 26 июня были повреждены дом и ворота на ул. Ахматовой, 32. В 10 — 12 метрах от дома зафиксированы 4 воронки и следы от попадания осколков на воротах, а также поврежденные деревья.



Как установила СММ, эти повреждения образовались из-за разрыва 82‑мм минометной мины и обстрелов из станкового автоматического гранатомета.



Через 400 метров от дома находилось 5 минных воронок в радиусе 20 метров от церкви. Здание церкви также было повреждено осколками от мины.

