Путин встал во время исполнения гимна Украины на Европейских играх

Президент России Владимир Путин слушал гимн Украины стоя во время церемонии награждения украинского боксера Александра Хижняка на Европейских играх в Минске. Об этом сообщает ТАСС.



Отмечается, что сегодня Путин посетил дворец спорта «Уручье», где проходят соревнования по боксу. Находясь на трибуне в окружении российских спортсменов, президент РФ наблюдал за финальным боем российского боксера Муслима Гаджимагомедова против белоруса Владислава Смягликова в весовой категории до 91 килограмма. Победу одержал российский боксер.



После завершения боя Путин остался наблюдать за церемонией награждения победителя и призеров боксерских боев в весе до 75 килограмм. Победителем здесь стал украинец Александр Хижняк, в его честь во дворце спорта прозвучал гимн Украины. Путин вместе со всеми присутствующими слушал украинский гимн стоя.



Затем президент России посмотрел церемонию награждения победителя и призеров поединков в весе до 91 килограмма, где победу праздновал россиянин Гаджимагомедов.



В финальном бое весовой категории до 75 килограмм украинец Александр Хижняк был сильнее итальянца Сальваторе Кавальяро. Хижняк доминировал по ходу боя и выиграл единогласным решением судей — 30:26, 30:27, 30:25, 29:28 и 30:26.

Золотооооо!!!



Український боксер Олександр Хижняк (до 75 кг) стає чемпіоном ІІ Європейських ігор у Мінську.



Одним з перших Олександра і тренерів нашої боксерської збірної з золотим успіхом привітав президент НОК України Сергій Бубка. pic.twitter.com/Uhw5IGg4FG — НОК України (@OlympicUA) June 30, 2019