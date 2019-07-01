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Под Мариуполем произошел масштабный пожар, военные не исключают диверсию

01 июля 2019, 08:13

Под Мариуполем произошел масштабный пожар, военные не исключают диверсию

Фото: Facebook / штаб ООС Фото: Facebook / штаб ООС

Военнослужащие операции Объединенных ликвидировали масштабный пожар, который угрожал позициям. Военные не исключает версию поджога. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Сильное пламя и едкий дым от пожара, вспыхнувшего в воскресенье, подбирались к позициям наших защитников. Большая опасность привела к тому, что начали детонировать неразорвавшиеся снаряды», - говорится в сообщении.

Отмечается, что загорелась сухая трава вблизи двух населенных пунктов — Широкино и Бердянское. Военные боролись с огнем самостоятельно.

«Тушили всем, что было под руками: ветвями, лопатами. Неизвестно от чего загорелось. Возможно умышленный поджог. Масштабы велики: сухо и еще ветер сильной. В одном месте только потушили пламя, оно возникло рядом и еще сильнее. Было трудно тушить огонь без специальной техники», - рассказывает военнослужащий с позывным «Сержант».

На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов.

«Местные жители села Бердянское утром начали тушить пожар, который угрожал их домам и посевам. Повыгорала трава, посадки. Чтобы погасить такой большой пожар военным и спасателям ГСЧС понадобилось более восьми часов. Такой пожар угрожал также населенным пунктам вблизи Бердянского», — сообщил руководитель военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко.

По его словам, не исключено, что пожар вспыхнул в результате диверсии.

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