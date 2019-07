Кандидатку от «Оппозиционной платформы» на Донетчине обсыпали мукой

View this post on Instagram

Сегодня радикалы попытались унизить меня - кандидата в Народные депутаты от "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ-ЗА ЖИЗНЬ" по округу 45 (Авдеевка),обсыпали мукой,издевались и пытались всячески опозорить! Говорю тем,кто это сделал: 1.Я уже сделала заявление в полицию. 2. Если Вы захотели пропиариться на моем имени у вас это не получится. 3. Я не сойду с дистанции, я буду идти в Верховную Раду,буду помогать людям, буду продолжать делать добрые дела ,ведь я верю в Господа Бога. 4. У меня есть кому за меня заступиться,ведь правда на моей стороне. 5 .Я за мир!Я патриот своей страны!Я верю в Украину!