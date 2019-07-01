Кандидатку от «Оппозиционной платформы» на Донетчине обсыпали мукой

В Краматорске кандидатку от «Оппозиционной платформы за жизнь» (ОПЗЖ) Анастасии Петренко по округу № 45 (Авдеевка) обсыпали мукой. Фотографии инцидента Петренко опубликовала в Instagram.
Она отметила, что написала заявление в полицию.
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Сегодня радикалы попытались унизить меня - кандидата в Народные депутаты от "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ-ЗА ЖИЗНЬ" по округу 45 (Авдеевка),обсыпали мукой,издевались и пытались всячески опозорить! Говорю тем,кто это сделал: 1.Я уже сделала заявление в полицию. 2. Если Вы захотели пропиариться на моем имени у вас это не получится. 3. Я не сойду с дистанции, я буду идти в Верховную Раду,буду помогать людям, буду продолжать делать добрые дела ,ведь я верю в Господа Бога. 4. У меня есть кому за меня заступиться,ведь правда на моей стороне. 5 .Я за мир!Я патриот своей страны!Я верю в Украину!
Инцидент произошел у здания суда в воскресенье, где рассматривалась апелляция относительно законности предвыборной рекламы кандидата ОПЗЖ по округу № 47 (Славянск) Юрия Солода со слоганом «Восстановим отношения с Россией — вернем мир на Донбасс». Иск против солода подал его конкурент на округе — кандидат Артем Тур.
Донецкий окружной административный суд признал такую агитацию законной и не увидел в ней нарушений принципов суверенности государства. Апелляционный суд поддержал вывод суда первой инстанции.
Под здание суда пришли около десяти активистов, которые выступили против рекламы Солода.
Фото: karachun.com.ua