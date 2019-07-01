Почти 27 тысяч избирателей изменили место голосования

По состоянию на 30 июня место голосования на внеочередных выборах народных депутатов изменили 26 тысяч 778 украинцев. Об этом сообщается на сайте Государственного реестра избирателей.



В частности, временно изменили место голосования 433 жители Автономной Республики Крым и 109 жителей Севастополя. Кроме того, прошли такую ​​процедуру 6858 жителей Донецкой области и 3743 - Луганской.



По данным Комитета избирателей Украины, из 352 партий зарегистрированных в Украине участие в досрочных выборах принимают 6%. ЦИК распределила места в бюллетене между 22 партиями. Всего ЦИК зарегистрировала 5 845 кандидатов, в том числе 3171 мажоритарщика и 2674 списочника.