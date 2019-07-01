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Украинские пограничники задержали иностранца, подозреваемого Россией в терроризме

01 июля 2019, 10:03

Украинские пограничники задержали иностранца, подозреваемого Россией в терроризме

При попытке пересечения государственной границы украинские пограничники задержали гражданина РФ, объявленного в международный розыск по подозрению в терроризме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина, 1990 года рождения, разыскиваемый по каналам Интерпола. Он был задержан сотрудниками пограничной службы «Кучурган-авто» Белгород-Днестровского пограничного отряда ГПС Украины.

Гражданин России подозревается у себя на родине в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.

Сейчас мужчина задержан и решается вопрос о его экстрадиции.

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