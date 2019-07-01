Украинские пограничники задержали иностранца, подозреваемого Россией в терроризме

При попытке пересечения государственной границы украинские пограничники задержали гражданина РФ, объявленного в международный розыск по подозрению в терроризме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.



Мужчина, 1990 года рождения, разыскиваемый по каналам Интерпола. Он был задержан сотрудниками пограничной службы «Кучурган-авто» Белгород-Днестровского пограничного отряда ГПС Украины.



Гражданин России подозревается у себя на родине в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.



Сейчас мужчина задержан и решается вопрос о его экстрадиции.