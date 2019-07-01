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Статус УБД получили почти 370 тысяч участников АТО

01 июля 2019, 10:21

Статус УБД получили почти 370 тысяч участников АТО

Статус участника боевых действий (УБД) получили почти 370 тысяч участников антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО.

«По состоянию на 01.07.2019 по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлен 369 451 лицу», - говорится в сообщении.

Среди них военнослужащих рядового и начальствующего состава, сотрудников ведомств, имеющих в своем подчинении воинские формирования, привлеченных к АТО, 369 тыс. 270 человек.

В частности, в составе Минобороны – 251 тысяч 568 человека, Министерства внутренних дел – 32 тысяч 589 человек, Национальной гвардии – 34 тысяч 998 человек, СБУ – 11 тысяч 478 человек. В Службе внешней разведки – 62 человек, Госпогранслужбе – 20 тысяч 641, в Госспецслужбе транспорта – 2 тысячи 666, Управлении госохраны – 604 человека, Госслужбе спецсвязи и защиты информации – 898, в ГСЧС – 5 тысяч 410 человек, Генпрокуратуре – 325 человек, Нацполиции – 6 тысяч 858 и Государственной фискальной службе – 1 тысяча 73 человек.

Кроме того, статус УБД предоставлен 181 сотруднику предприятий и организаций.

В то же время, этого статуса уже лишены 265 человек.

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