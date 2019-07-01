У Фирташа опровергли продажу его доли телеканала «Интер» Медведчуку

roup DF, объединяющая активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, опровергает распространенную рядом украинских медиа информацию о якобы продаже Фирташем своей доли в телеканале «Интер».



«Никаких переговоров о продаже доли Фирташа в телеканале "Интер" ни с кем не велось и на сегодняшний день не ведется», — говорится в заявлении группы, передает «Интерфакс-Украина».



По мнению Group DF, появление этой информации является намеренным «информационным вбросом», запущенным политическими оппонентами Фирташа.



«Также речь может идти о недобросовестной конкуренции, вплоть до подготовки рейдерской атаки на медиа-актив Group DF», — считают в группе.



В воскресенье, 30 июня, ряд СМИ со ссылкой на Telegram-канал «Украинского Института анализа и менеджмента политики» сообщил о покупке не менее 80% акций телеканала «Интер» главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.



Пресс-служба Медведчука опровергла информацию о покупке телеканала и заявила об отсутсвии планов по осуществлению подобной сделки.

Дмитрию Фирташу через кипрскую Group DF Holding Limited на конец 2018 года принадлежало 80% кипрской GDF Media Limited (еще 20% у народного депутата Сергея Левочкина), которая контролирует 90% ЧАО «Телеканал «Интер». Акционером 10% опосредованно является Светлана Плужникова.



25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США. В Штатах олигарха обвиняют в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса.