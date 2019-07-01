Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Богдан: Предложенная РФ процедура возвращения украинских моряков неприемлема для Украины

01 июля 2019, 14:30

Богдан: Предложенная РФ процедура возвращения украинских моряков неприемлема для Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подчеркивает, что процедура возвращения плененных украинских моряков, которую предлагала Российская Федерация, не является приемлемой для Украины, но в процессе переговоров стороны могут найти компромисс без ущерба для интересов украинского государства. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину», - подчеркнул он.

Ранее президент Зеленский направил письма премьер-министру Владимиру Гройсману о рассмотрении вопроса привлечения к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Это связано с тем, что Климкин не проинформировал президента о ноте МИД РФ от 25 июня, которая касалась освобождения украинских моряков, и ответе на нее украинской стороны.о

ТЕМЫ

Люди
Андрей Богдан
Прочее
украинские моряки
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:09
Генпрокуратура сообщила о новом подозрении главе «ЛНР»
10:45
На неподконтрольной территории травмирован шахтер
23:32
Разведение позиций под Станицей, освобождение из плена и донецкие дипломы с грифом РФ. Главное за неделю
20:25
Разведение сил у Станицы Луганской завершено
16:18
В Пикузах и Михайловке обстрелами повреждены 3 жилых дома и церковь
23:23
Возвращение четырех украинцев из плена и захват бизнес-центра в Донецке. Главное за день
22:55
В центре Донецка включили гимн и вывесили флаг Украины ►
18:10
Боевики «ДНР» захватили бизнес-центр в Донецке
17:37
ОБСЕ потеряла связь с беспилотником после пролета над оккупированной частью Донетчины
16:12
Обстрел в Донецке: два жителя ранены, поврежден дом
10:40
В Донецкой области сгорели поля зерновых по обе стороны линии соприкосновения
10:34
В Донецке произошел взрыв в квартире, есть погибший
09:50
Обстрелы: ОБСЕ зафиксировала повреждение дома в Докучаевске и свинофермы у Новолуганского
20:32
Освобождение четырех украинцев из плена и 12 лет колонии за непринятие «ДНР». Главное за день
15:35
Очередной приговор от «ДНР»: 12 лет строгого режима по обвинению в работе на СБУ
все новости
18:20
Зеленский призвал ЕС и США отреагировать на обстрел санитарного автомобиля в Водяном
18:09
Генпрокуратура сообщила о новом подозрении главе «ЛНР»
17:33
Зеленский хочет, чтобы Климкина наказали и уволили
17:02
Один из освобожденных военных рассказал о нахождении в плену
16:29
Зеленский назначил Нескоромного замглавы СБУ
16:28
Вакарчук рассказал, почему сейчас не противостоит Зеленскому
16:17
Кабмин признал невозможным возобновление авиасообщения с Мариуполем
15:05
У Путина назвали условие для встречи с Зеленским
15:04
Секретарь СНБО заявил, что против введения визового режима с Россией
14:52
Умер военный медик, пострадавший при обстреле санитарного автомобиля на Донбассе
14:30
Богдан: Предложенная РФ процедура возвращения украинских моряков неприемлема для Украины
14:29
Вакарчук посетил пункт пропуска у Станицы Луганской
13:42
Климкин заявил об уходе в «политический отпуск»
13:38
«Да просто хотелось жрать». В Мариуполе показали спектакль «Ополченец»
13:17
Двое полицейских пострадали при обстреле патрульного автомобиля в Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Донбасс выбирает без «ДНР» ►
29 июня, 23:20
Постановщиков спектакля с поцелуями девушек на фестивале в Крыму назвали «подонками»
29 июня, 15:13
Как проходило отведение вооружений в Станице Луганской ►
29 июня, 12:11
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция