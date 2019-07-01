Секретарь СНБО заявил, что против введения визового режима с Россией

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк выступил против введения визового режима с Россией. Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.



«Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст? Если будет политическое решение — будем его анализировать, что даст практическое его применение», — отметил он.



В то же время Данилюк считает целесообразным продолжение украинских санкций против РФ и пересмотр списков тех, против кого применяют ограничения.



«Если мы хотим, чтобы Европа и США продолжали свои санкции, мы обязаны делать это сами. Тем более, что у нас есть разногласия в фамилиях, как, например, по Ротенбергу. Против одного из ближайших людей Путина, строившего Крымский мост, ввели санкции все, кроме нас. Мы сделали вид, что букву "р" не выговариваем», — отметил он.



Ранее министр иностранных дел Павел Климкин неоднократно заявлял, что Украине нужен биометрический контроль на границе с Россией для контроля всех въезжающих на территорию страны.



Кроме того, Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак выступил за визовый режим с Россией. Это была его личная позиция.



В июне 2017 года глава Минюста Украины Павел Петренко заявил, что юридические механизмы для внедрения визового режима с Россией готовы.