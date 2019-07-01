Зеленский назначил Нескоромного замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своем указом назначил Дмитрия Нескоромного заместителем руководителя Службы безопасности Украины. Об этом свидетельствует указа № 473/2019, обнародованном на сайте президента.



По данным из открытых источников, Нескоромный до февраля 2017 года работал на должности замначальника главного управления «К» СБУ.



Также указами №474/2019 и №475/2019 Зеленский назначил Александра Бондарука начальником Управления СБУ во Львовской области, и Ивана Рудницкого начальником Управления СБУ в Закарпатской области.