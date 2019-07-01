Зеленский хочет, чтобы Климкина наказали и уволили

Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Соответствующее письмо направлено Гройсману в связи с тем, что МИД не проинформировало Зеленского о ноте российского МИД от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и об ответной ноте с украинской стороны. По словам главы Офиса президента Андрея Богдана, таким образом Климкин нарушил Положение о деятельности МИД.



Он добавил, что предложение РФ касательно возвращения 24 украинских моряков является неприемлемым для Украины.



«Крым — это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, не являющейся приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину», — сказал Богдан.



Как сообщил руководитель Офиса президента, Зеленский также повторно направит в Верховную Раду представление об увольнении Климкина.

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ вернуть Украине 24 моряков и 3 судна, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



РФ отказалась выполнять требование Международного трибунала.



25 июня РФ направила Украине ноту, в которой предложила освободить моряков взамен на продолжение их уголовного преследование в Украине согласно российским законам.



В МИД отвергли предложение и назвали его неприемлемым. Глава МИД Павел Климкин заявил, что по его мнению, ЕС пытается договориться с РФ «за спиной Украины», имея в виду условия для возвращения делегации РФ в ПАСЕ.