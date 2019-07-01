Зеленский призвал ЕС и США отреагировать на обстрел санитарного автомобиля в Водяном

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел санитарного автомобиля в Водяном Донецкой области, в результате которого погибли двое военнослужащих и один получил ранения.



«Обстрел санитарного автомобиля в Водяном — нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе», — написал Зеленский в Facebook.



Он также призвал партнеров Украины в Европе и США «должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру».



Сегодня утром боевики обстреляли санитарный автомобиль из противотанковой управляемой ракеты. Автомобиль был оснащен специальной маркировкой Красного креста.



Один военный погиб сразу, двое получили ранения. Впоследствии один пострадавший — военный медик — скончался от полученных травм.