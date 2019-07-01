Секретарь СНБО выступил за объединение администраций Донецкой и Луганской областей

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк выступает за объединение Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций. Об этом он сказал в интервью «Левому берегу».



«На данный момент считаю целесообразным создание отдельной ОВЦА для Донецкой и Луганской областей», — сказал он.



Данилюк рассказал, что предлагал эту инициативу в 2015 году тогдашнему президенту Петру Порошенко, однако не нашел поддержки.



«Логика в том, что у них общие проблемы: переселенцы, фронт, военные на территории, взаимодействие с мирными. И в дальнейшем, реинтеграция ныне неподконтрольных территорий, тоже будет общей проблемой», — отметил секретарь СНБО.



На данный момент на Донбассе создано общее для обеих областей Управление Службы безопасности Украины.

