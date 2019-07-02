Пленному моряку Гриценко в России предъявили обвинение в окончательной редакции

Военнослужащему Военно-морских сил ВСУ Денису Гриценко, который находится в российском плену, ФСБ предъявило окончательное обвинение. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.



По его словам, в ходе следственных действий Гриценко и его адвокаты были ознакомлены с результатом проведенной комиссионной ситуационной судебной экспертизы.



«Кроме того в отношении Дениса Гриценко был произведен дополнительный допрос, в ходе которого он сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 ІІІ Женевской конвенции. В ходе допроса защитой была приобщена заверенная копия резолюции ПАСЕ 2292 от 26.06.2019 с переводом, в которой, согласно пункту 13.1, содержится требование об освобождении 24 украинских военных моряков», – написал Полозов.



Адвокат отметил, что Гриценко стал девятым захваченным украинским моряком, кому следствие ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции.



Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге по делу захваченных Россией украинских моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский ​заявил 25 мая, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей «может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной».



В Министерстве иностранных дел России заявили, что у Трибунала ООН нет юрисдикции рассматривать дело о захвате украинских моряков.​