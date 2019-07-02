Порошенко увидел в предложении о русском языке на Донбассе «пророссийский реванш»

Пятый президент Украины Петр Порошенко видит в предложении предоставить русскому языку на Донбассе статус официального реванш пророссийских сил.



«События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию», — написал он в Facebook.



По словам Порошенко, главная цель такого реванша — остановка движения Украины к членству в Евросоюзе и НАТО и возвращение в сферу влияния России всей Украину, «от Донбасса до Галичины».

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан выступил за предоставление отдельным районом Донецкой и Луганской областей регионального статуса русского языка при условии, что они будут в составе Украины.



Позже представитель в парламенте Руслан Стефанчук призвал воспринимать слова Богдана как его личную позицию.