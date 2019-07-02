Группировка «ДНР» сократила количество бюджетных мест для абитуриентов в подконтрольных ей учебных заведениях на 1000. Об этом этом сообщает сепаратистский телеканал «Оплот».



В 2019 году количество бюджетных мест составляет 8704. О причинах сокращения не сообщается.



Отмечается, что абитуриент может подать заявления не более чем в два «вуза» по трем разным специальностям.



Желающим получить «среднее профессиональное образование» можно подать заявления только в один техникум на три специальности.

Украина не признает дипломы об образовании, выданные группировками «ДНР» и «ЛНР».



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