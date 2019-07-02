Зеленский снова попросил Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой неотложно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко, увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и назначении на эту должность Вадима Пристайко.



Соответствующее письмо к парламенту Зеленский направил 1 июля, сообщает пресс-служба главы государства сегодня.



В Верховной Раде в настоящее время есть три представления, внесенные президентом Украины: о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Луценко с должности генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Пристайко главой МИД.