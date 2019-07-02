Луценко: Участника НВФ и спонсора «ЛНР» выпустили под залог

Заместителю гендиректора предприятия-спонсора группировки «ЛНР», которого задержали с удостоверением «участника боевых действий» против Украины, суд дал возможность выйти под залог в 570 тысяч гривен. Об этом написал в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.



«Гуманный Конституционный суд Украины решил, что неправильно определять арест, как безальтернативную меру пресечения по делам о терроризме и государственной измене. Заместителю гендиректора предприятия-спонсора террористов "ЛНР", которого задержали с удостоверением "участника боевых действий" против Украины, суд дал возможность выйти под залог в 570 тысяч гривен», - написал он.



Луценко добавил, что в связи с этим решением суда в зоне риска оказались более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников.



«Завтра - суд над самым ценным для Кремля арестантом гр. Вышинским. На днях - апелляция Ефремову», - добавил прокурор.