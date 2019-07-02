Сыну директора подконтрольного «ЛНР» завода дали возможность выйти под залог

Конституционный суд Украины дал возможность сыну директора луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрию Держаку выйти на свободу под залог в размере 570 тысяч гривен. Об этом написал в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.



«Гуманный Конституционный суд Украины решил, что неправильно определять арест, как безальтернативную меру пресечения по делам о терроризме и государственной измене. Заместителю гендиректора предприятия-спонсора террористов "ЛНР", которого задержали с удостоверением "участника боевых действий" против Украины, суд дал возможность выйти под залог в 570 тысяч гривен», - написал он.



Луценко добавил, что в связи с этим решением суда в зоне риска оказались более 1000 арестованных в Украине по подозрению в терроризме и их пособники.



«Завтра - суд над самым ценным для Кремля арестантом Вышинским. На днях - апелляция Ефремову», - добавил прокурор.

О задержании Держака в Киеве стало известно 26 июня. Во время обыска у него нашли удостоверение ветерана боевых действий Министерства обороны России и «удостоверение личности военного ЛНР».