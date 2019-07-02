Зеленский с главой МИД Канады выступили за международную коалицию против агрессии России

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявили о важности консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы государства.



Зеленский поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности, «Большой семерки» и ООН.



На встрече с Фриланд президент Украины также выразил благодарность главе МИД Канады за организацию представительской международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто.



Также Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции.