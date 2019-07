Асеев включен в список 10 журналистов, чья судьба в опасности

Международная коалиция One Free Press включила дело журналиста «Радио Свобода» Станислава Асеева, который находится в плену боевиков на Донбассе, в перечень 10 «наиболее срочных». Об этом сообщается на сайте организации.



Также в перечень «самых актуальных» дел включили убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи и мексиканки Нормы Сарабия.



В состав коалиции One Free Press входят 36 средств массовой информации из разных стран мира, в том числе Радио Свобода / Радио Свободная Европа, Reuters, The Associated Press, Bloomberg News, Deutsche Welle и The Washinghton Post. One Free Press работает в партнерстве с Комитетом защиты журналистов (CPJ) и Международной женской медиафундацией (IWMF).



Коалиция составляет перечень из 10 «наиболее срочных» дел журналистов ежемесячно.



Асеев находится в заключении, по разным данным, с мая или июню 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже в группировке «ДНР» признали его задержание и обвинили в шпионаже в пользу Украины.