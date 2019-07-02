Соперники Андрея Клюева на выборах в Раду. Список

Сегодня Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать одного из бывших лидеров Партии регионов, экс-главу администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу № 46 в Донецкой области (Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района).



Также на этом округе зарегистрированы в качестве кандидатов:



Сергей Бугаев — самовыдвиженец, директор регионального филиала «Донецкая железная дорога».



Родион Вощанов — выдвинут партией «Слуга народа», директор ООО «Комекс груп».



Константин Матейченко — самовыдвиженец, народный депутат текущего созыва.



Дмитрий Рева — выдвинут партией «Оппозиционный блок», безработный. Сын мэра Бахмута Алексея Ревы.



Федор Христенко — выдвинут партией «Оппозиционная платформа — За жизнь», предприниматель.



Александр Шинкаренко — самовыдвиженец, пенсионер.