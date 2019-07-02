Путин приказал МВД еще больше упростить процедуру предоставления гражданства РФ украинцам

Министерство внутренних дел России проанализирует возможность предоставления гражданства по упрощенной системе для граждан Украины. С соответствующим поручением выступил президент РФ Владимира Путин, передает пресс-служба Кремля.



«МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций», — говорится в перечне поручений Путина по итогам «прямой линии».



24 апреля Путин упростил предоставление гражданства РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. Украина, США и ЕС осудили данное решение.



1 мая Путин упростил вступление в российское гражданство отдельными категориями украинцев.