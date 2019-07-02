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МинВОТ просит повторно ввести санкции против приднестровского завода

02 июля 2019, 19:12

МинВОТ просит повторно ввести санкции против приднестровского завода

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) инициирует повторное введение санкций в отношении ОАО «Молдавский металлургический завод», расположенного в Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации МинВОТ, ММЗ не прекратил деятельность, которая наносит ущерб национальным интересам Украины. В 2018 году Украина ввела санкции против завода, однако уже в марте 2019-го отменила их.

Одним из крупнейших покупателей продукции ММЗ является Российская Федерация, которая импортирует также продукцию для нужд оборонного заказа.

«ММЗ расположен на территории Республики Молдова в Приднестровском регионе, однако де-факто находится под контролем бенефициарных владельцев, связанных с российской властью... Включение ММЗ в санкционный перечень сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС», — отмечают в МинВОТ.

МинВОТ подготовило и направило на проработку соответствующий проект распоряжения в органы государственной власти. В дальнейшем это распоряжение будет вынесено на рассмотрение правительства и на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее журналисты выяснили, что будущий глава Одесской области Андрей Андрейчиков зарабатывает на экспорте украинского металлолома на приднестровский «Молдавский металлургический завод» (ММЗ) в городе Рыбница.

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