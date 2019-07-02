ТКГ не договорилась о перемирии и обмене пленными

Трёхсторонняя контактная группа не смогла договориться о «хлебном перемирии» и обмене пленными из-за позиции российской стороны. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогу заседания 2 июля.

На заседании представители РФ настаивали на обмене «всех установленных на всех установленных», однако по словам Олифер, процесс установки ещё продолжается.

«Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы», - заявила она.

Следующая встреча ТКГ запланирована на 17 июля.