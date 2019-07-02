«Юру Енакиевского» сняли с розыска

Бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от «Партии регионов» Юрия Иванющенко сняли с розыска. Об этом сообщает «Украинская правда».



Информация о его розыске исчезла из базы Министерства внутренних дел.



На прошлой неделе экс-нардеп еще числился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти.



В Национальной полиции журналистам подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области.



«В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска», – объясняет представитель Нацполиции Ярослав Тракало.



Представитель Нацполиции объяснил, что розыск может быть начат снова в случае получения нового поручения и соответствующего постановления прокуратуры.



В прокуратуре Одесской области ответили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле 2019 года. Среди причин прокуратура назвала, во-первых, отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, во-вторых, обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась «рейдерства» одесского рынка.



В то же время, в прокуратуре утверждают, что якобы «сейчас идет досудебное расследование по факту возможного вымогательства права на имущество и завладения бюджетными средствами».



Чего именно касается это дело, расследование которого продолжается, правоохранители не сообщили.



Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган сказала УП, что заместитель генпрокурора якобы возобновил одну из частей дела, которое касалось вымогательства доли в одесском рынке «7 километр».



Начальник Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Василий Неволи сообщил, что в апреле 2019 года комиссия по контролю за файлами Интерпола решила удалить из базы информацию по экс-нардепу.



По словам Неволи, это решение означает снятие с международного розыска. Комментировать решение полицейский не стал, сославшись на соответствующий запрет Интерпола.