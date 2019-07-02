На Майдане в Киеве протестуют против регистрации Шария и Клюева на выборах

На Майдане Независимости в Киеве состоялась акция протеста против регистрации кандидатами в депутаты блогера Анатолия Шария и экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом сообщает «Громадське».



На Майдан пришли около 500 человек, некоторые из них принесли плакаты, а другие — зажгли файеры. Собравшиеся выражали возмущение решениям украинских судов.



Издание «Страна» сообщает, что во время митинга был избит их журналист Владислав Бовтрука. Сейчас он пишет заявление в полицию.



Пятый президент Украины и кандидат в депутаты Петр Порошенко сообщил в Facebook, что к акции присоединилась его команда.



Изначально людей призвал собраться на Майдане блогер Роман Синицын.

Сегодня ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах в Верховную Раду 21 июля. В Центризбиркоме пояснили, что были обязаны сделать это во исполнение решений суда.