Зеленский настаивает на достижении мира на Донбассе дипломатией

Президент Владимир Зеленский убежден, что достичь прогресса в установлении мира на Донбассе возможно только политико-дипломатическим путем. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто, передает «Укринформ».

«Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем и в конце концов заставим Россию прекратить эскалацию, установить постоянное прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных», – сказал Зеленский.

Также он считает, что политика санкций в отношении России является действенным инструментом в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

«Мы понимаем, когда международные партнеры говорят, что теряют деньги, но, извините, мы потеряли территории и теряем людей», – подчеркнул президент Украины.