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МВД и Генпрокуратура направили в ЦИК письма из-за регистрации Клюева кандидатом в нардепы

03 июля 2019, 09:34

МВД и Генпрокуратура направили в ЦИК письма из-за регистрации Клюева кандидатом в нардепы

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура направили в Центральную избирательную комиссию письмо в связи с регистрацией экс-главы Администрации президента Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, ночью было проведено селекторное совещание с подразделениями МВД, по результатам которого направлено письмо на имя председательницы ЦИК Татьяны Слипачук. Аваков надеется, что данное письмо послужит основанием для снятия Клюева с участия в выборах.

В нем отмечается, что МВД достоверно известно, что Клюев покинул территорию Украины в 2014 году вместе с беглым экс-президентом Виктором Януковичем, и не проживал на территории Украины последние 5 лет. Соратники Клюева из «Либеральной партии Украины» утверждают, что с 2014 года он проживает в неподконтрольном властям Донецке.

В то же время, по данным МВД, Клюев не пересекал государственную границу за последние 5 лет.

«В случае, если бы указанный гражданин пересекал бы государственную границу Украины, он был бы задержан правоохранительными органами, поскольку находится в розыске как лицо, которое скрывается от следствия и суда», — говорится в письме МВД.

Как отметили в Генпрокуратуре, Клюев сопровождал Януковича в период с 21 февраля 2014 года по 23 февраля 2014-го на вертолете и самолете, который принадлежал РФ, в направлении с территории РФ в воинскую часть вооруженных сил РФ на территории Автономной республики Крым. Текст письма ГПУ опубликовало «Громадське».

Также в декабре 2016-го Клюев свидетельствовал в суде Москвы «с целью признания событий февраля 2014 года в Украине государственным переворотом, а также в феврале 2017 года участвовал в телеэфире российского телевидения».

По данным Госпогранслужбы Украины, 1 января 2014 года Клюев вылетел из аэропорта Борисполь рейсом Киев-Саллалах, а 11.01.2014 года прибыл оттуда. Другой информации о пересечении государственной границы Украины Клюевым в базах данных нет.

«Клюев А.П. при содействии органов власти РФ вместе с Януковичем В.Ф. и самостоятельно имел возможность пересекать государственную границу Украины и России вне таможенного и пограничного контроля для укрытия от следствия и суда с целью избежания уголовной ответственности», — отметили в ГПУ.

Андрей Клюев — бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов. При президентстве Виктора Януковича он был вице-премьером, секретарем Совета нацбезопасности и обороны и главой Администрации президента.

Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в его отношении. На 26 июня он вызван на допрос в качестве подозреваемого. 

По информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в России. 

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу №46 (Донецкая область) на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. 

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