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Премьер Нидерландов обсудил с Путиным дело MH17

03 июля 2019, 11:05

Премьер Нидерландов обсудил с Путиным дело MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что на саммите G20 в японской Осаке он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу катастрофы «Боинга» рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Об этом сообщает RTL.

«Я говорил с президентом Путиным об MH17. Для Нидерландов и для многих других стран мира это все еще незаживающая рана. Так что, если у меня будет возможность обсуждать это с российским президентом, я буду так делать. Мы говорили об этом, и я продолжу делать это при подходящем случае», — рассказал нидерландский премьер.

При этом Рютте не стал раскрывать детали разговора с Путиным. «Дискуссии должны носить конфиденциальный характер, в том числе из-за крайне высокой щепетильности вопроса. И очень важно, чтобы я пользовался каждой возможностью поговорить с российским руководством об MH17», — отметил он.

Также он премьер отказался рассказать о реакции Путина. «Я никогда не могу говорить, какая ответная реакция у моего партнера по разговору, из-за соблюдения конфиденциальности и из-за того, что было бы неправильно, если бы я говорил от имени моего партнера по разговору», — пояснил премьер.

«Боинг-777» авиакомпании «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

19 июня Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.

МИД России назвал результаты расследования «голословными».

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