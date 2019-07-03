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«ЛНР» отключит электричество на два дня

03 июля 2019, 13:13

«ЛНР» отключит электричество на два дня

Отключение электроэнергии на подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области будет проведено в период с 19:00 5 июля до 10:00 7 июля. Об этом сообщает «Министерство топлива и энергетики ЛНР».

Отключение электричества объясняют необходимостью проведения плановых ремонтных работ на высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа» и другом оборудовании.

В «ЛНР» обещают обеспечить подачу электроэнергии на социально важные объекты с помощью резервных источников. Речь идет об обеспечении работоспособности стационарной связи, больниц, аварийных служб, насосных станций, предприятий пищевой промышленности, крупных супермаркетов и других важных объектов.

При этом «ЛНР» просит жителей запастись водой, так как из-за низкого уровня напряжения в электрической сети будет отсутствовать возможность запуска насосов.

Отмечается, что информация о ходе выполнения ремонтных работ будет сообщаться через радиостанцию «Свое радио».

В октябре прошлого года «ЛНР» проводила масштабное отключение электроэнергии. Тогда это тоже объясняли ремонтом высоковольтной линии «Шахты-Победа». Кроме того, электричество отключали и в ноябре.

Электроэнергию на подконтрольную «ЛНР» территорию поставляет Россия. По оценкам экспертов, для РФ такие поставки обходятся примерно в 2,5-3 миллиарда рублей в год.

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