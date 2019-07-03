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Вопрос социологов о переговорах с «Л-ДНР» поровну разделил украинцев

03 июля 2019, 14:50

Вопрос социологов о переговорах с «Л-ДНР» поровну разделил украинцев

Вопрос проведения прямых переговоров между властями Украины и группировками «Л-ДНР» ради прекращения войны на Донбассе поровну разделил украинцев. Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает «Интерфакс-Украина».

Социологи отметили, что проведение прямых переговоров с «Л/ДНР» поддерживают 74,6% избирателей «Оппозиционная платформа — За жизнь», 46,1% — «Батькивщины», 44,1% — «Слуги народа», 28,4% — «Европейской солидарности», 23,8% — «Голоса». В целом же по Украине считают такой вариант развития событий приемлемым 41% респондентов.

Не поддерживают прямые переговоры с «Л/ДНР» 58,1% избирателей «Европейской солидарности», 48,5% — «Голоса», 39,3% — «Слуги народа», 37,6% — «Батькивщины», 16% ОПЗЖ. В целом по Украине считает неприемлемыми такие переговоры 41% опрошенных.

При этом от 9% до 28% опрошенных сторонников политических партий затруднились ответить на данный вопрос. В целом же по Украине не смогли ответить на него 18% респондентов.

Опрос проводился с 13 по 20 июня во всех регионах Украины кроме неподконтрольных территорий. Опрошено 2017 респондентов возрастом от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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переговоры с ЛДНР
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