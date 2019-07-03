Президентом Европарламента стал итальянец Давид Сассоли

Европейский парламент нового созыва избрал своим президентом представителя от группы «Прогрессивного Альянса социалистов и демократов» из Италии, вице-президента Европарламента предыдущего созыва Давида Сассоли.

David Sassoli (S&D, Italy) has been elected the new president of the European Parliament. Find out more about him here https://t.co/QAXg7RdelA pic.twitter.com/rCqacVwrM7 — European Parliament (@Europarl_EN) July 3, 2019

За кандидатуру Сассоли проголосовали на первом пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Итальянца избрали по результатам голосования во втором туре. Он получил 345 голосов поддержки из необходимых 334. Всего в голосовании участвовали 704 депутаты, отмечает «Интерфакс-Украина».

Давид-Мариа Сассоли занимал должность вице-президента Европейского парламента предыдущего созыва (2014—2019 годы), был членом делегации Европейского парламента в парламентском Комитете стабилизации и ассоциации ЕС-Сербия.



Сассоли более 20 лет был журналистом. Работал на государтсвенных телеканалах RAI и TG1.



В 2009 году Сассоли избрали в Европарламент от Демократической партии.