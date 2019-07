Президентом Европарламента стал итальянец Давид Сассоли

Европейский парламент нового созыва избрал своим президентом представителя от группы «Прогрессивного Альянса социалистов и демократов» из Италии, вице-президента Европарламента предыдущего созыва Давида Сассоли.

David Sassoli (S&D, Italy) has been elected the new president of the European Parliament. Find out more about him here https://t.co/QAXg7RdelA pic.twitter.com/rCqacVwrM7