В «Слуге народа» подтвердили российское гражданство одного из кандидатов

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков подтвердил информацию о российском гражданстве кандидата в депутаты Михаила Соколова, который находится на 99-м месте в списке политсилы. Об этом сообщает «theБабель».



По словам Разумкова, решение об окончательной «очистке» списка кандидатов в депутаты будет приниматься на съезде партии «Слуга народа» 6 июля.



«То, что эта проблема есть, мы знаем и этим занимаемся. Там все не так однозначно... Окончательное решение по Соколову будет принято на съезде партии «Слуга народа». Очистку списка будет проводить съезд», — заявил глава партии.



Разумков добавил, что это будет «третий этап съезда, где будут утверждены результаты постпраймериз».

Журналист Сергей Иванов сообщил, что кандидат «Слуги народа» Михаил Соколов является гражданином России. В качестве доказательства он привел данные из российского реестра МВД, который указывает, что российский паспорт Соколова является действительным.

Сам Соколов утверждал, что уже не является гражданином РФ. По его словам, после получения украинского гражданства в 2017 году он подал декларацию об отказе от российского гражданства.