СМИ: Члены ЦИК от партии Порошенко голосовали против регистрации Клюева на выборах

Все шесть членов Центральной избирательной комиссии, которые были поданы от партии пятого президента Петра Порошенко (на то время партия «БПП «Солидарность»), голосовали против регистрации экс-главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на источник в Центризбиркоме.



В частности, против голосовали глава ЦИК Татьяна Слипачук, а также члены комиссии Олег Конопольский, Ольга Желтова, Светлана Кустова, Олег Диденко, Михаил Вербенский.

2 июля ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах в Верховную Раду 21 июля.



В Верховном суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Клюева и Шария, а обязали продолжить рассмотрение их документов.



Вечером того же дня на Майдане в Киеве состоялся митинг против регистрации Клюева и Шария.



В ЦИК допустили пересмотр решения о регистрации и призвали правоохранительные органы предоставить доказательства отсутсвия Шария и Клюева в Украине в течение последних 5 лет.