Минимум 40 жителей Донбасса умерли, не дождавшись выплаты «отрезанной» пенсии

С начала конфликта на Донбассе среди пенсионеров, которым были ограничены выплаты пенсий, умерли около 40 человек. Об этом сообщила адвокатесса общественной организации «Право на захист» Елена Приходько.



«По подсчетам нашей организации, пенсий так и не дождались минимум 40 человек», - сообщила Приходько во время совещания комитете Верховной Рады по правам человека.



В комментарии «Новостям Донбасса» она уточнила, что речь идет о пенсионерах, как на подконтрольной, так и на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.



Глава парламентского комитета, народный депутат Григорий Немыря, в свою очередь, напомнил о том, что за 2018 год известно о 90 умерших пенсионерах на КПВВ Донбасса. Он также привел статистику с начала 2019 года – 20 человек скончались на КПВВ.

Согласно данным доклада мониторинговой миссии ООН по правам человека, 700 тысяч пенсионеров потеряли доступ к пенсиям в результате конфликта. В связи с этим миссия ООН рекомендует отменить привязку регистрации в качестве переселенцев для получения пенсий.



Ранее в Минсоцполитики рассказали «Новостям Донбасса» о том, что необходимо разделить категории внутренне перемещенных лиц и упростить для них процедуру верификации. В частности, нужно разделить переселенцев, которые интегрировались в громады и отказались от справки, а также тех переселенцев, которые меняют место жительства. Чиновники не исключают, что в итоге будет разработан также механизм выплаты пенсий жителям непокдонтрольных Украине территорий.



Напомним, информация о пересечении линии соприкосновения на Донбассе, самостоятельно полученная сотрудниками Пенсионного фонда из системы «Аркан», не является окончательным аргументом для того, чтобы лишить человека социальных выплат или приостановить ему выплату пенсии.



«Аркан» нередко по ошибке отсеивает реальных пенсионеров-переселенцев. Они готовят иски в суды, чтобы восстановить свое право на выплаты. Другие уже ждут исполнения решений суда, который, к слову, чаще всего подтверждает их правоту.



Министр соцполитики Андрей Рева заявил, что в невыплате пенсий жителям временно неподконтрольных районов Донбасса виновато не правительтсво Украины, а оккупация России. Он не согласен с позицией активистов и международных партнеров, что, пенсии нужно платить всем жителям на неподконтрольной территории.



