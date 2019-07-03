В Донецке из-за угрозы взрыва эвакуировали здание с офисами «министерств»

В группировке «ДНР» заявили, что сегодня днем здание в Донецке, где расположены офисы ряда так называемых министерств, было эвакуировано в связи с угрозой взрыва. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



«Здание эвакуировано после анонимного звонка о минировании, который поступил в одну из служб города. Специалисты соответствующих служб проводят обследование здания», — заявил представитель силового блока группировки, имя которого не называется.



Речь идет о здание на проспекте Богдана Хмельницкого. Здесь расположены офисы «министерства иностранных дел ДНР», «министерства здравоохранения», «министерства строительства и жилищного хозяйства» и представительство южноосетинского «Международного расчетного банка».

Ранее сообщалось, что боевики «ДНР» захватили бизнес-центр в Донецке по адресу улица Марии Ульяновой, 63А. Как передают «Новости Донбасса», угрожая оружием, они отобрали ключи у охраны.