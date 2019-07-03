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Предвыборная делегация ПАСЕ досрочно завершила работу в Украине

03 июля 2019, 20:29

Предвыборная делегация ПАСЕ досрочно завершила работу в Украине

Предвыборная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) досрочно прекратила свою работу в Украине. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление Ассамблеи.

Делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2 — 3 июля для оценки предвыборной ситуации перед внеочередными парламентскими выборами в Украине, которые состоятся 21 июля.

В Ассамблее напомнили, что в письме от 2 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения за досрочными выборами.

«В результате этого решения предвыборная делегация решила прекратить свою деятельность досрочно», — говорится в сообщении.

До принятия этого решения делегация ПАСЕ провела встречи с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и средств массовой информации, представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ / ОБСЕ) по наблюдению за выборами в Украине, а также дипломатами.

Другие встречи были отменены.

В состав делегаций вошли четыре представителя во главе с исполняющим обязанности делегации Мартом ван де Веном из Нидерландов. Также среди членов делегации были представители Польши, Сан-Марино и Азербайджана.

Президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила сожаление по поводу решения Верховной рады и подчеркнула: Украина, как член Совета Европы, находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и имеет обязательства предложить Ассамблеи наблюдать за президентскими и парламентскими выборами.

Ранее Парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ. 

Накануне ПАСЕ сняла все ограничения с российской делегации. 26 июня полномочия делегации РФ в ПАСЕ были подтверждены. 

Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ.

Российская делегация несколько лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за Крыма и событий на Донбассе. Со своей стороны РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что могло привести к ее исключению из организации. 

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