Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 3 июля.

Политика



Президент Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, считает, что достичь мира на Донбассе возможно только политико-дипломатическим путем. Он также отметил, что политика санкций в отношении России является действенным инструментом. По словам Зеленского, РФ не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил о готовности к возвращению отдельных районов Луганской области под контроль Украины при условии предоставления «особого статуса».



Канада закроет въезд в страну жителям отдельных районов Донбасса, которые попытаются въехать по российским паспортам.



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что на саммите G20 в японской Осаке он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу катастрофы «Боинга» рейса MH17. При этом Рютте не стал раскрывать детали разговора с Путиным.



Общество



В группировке «ДНР» заявили, что сегодня днем здание в Донецке, где расположены офисы ряда «министерств», было эвакуировано в связи с угрозой взрыва.



По информации общественной организации «Право на захист», с весны 2014 года на подконтрольной боевикам территории умерли по меньшей мере 40 пенсионеров, которые были лишены украинской пенсии.



Суд Генуи (Италия) приговорил к тюремным срокам троих человек, воевавших на стороне «ДНР». Это первый приговор в Италии, вынесенный в связи с наемничеством граждан для участия в боях на востоке Украины.



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