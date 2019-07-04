Пять украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие стуки на Донбассе были ранены пять украинских военнослужащих в результате обстрелов. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



Всего пророссийских боевиков обвинили в 29 случаях нарушения режима прекращения огня. Из них 13 раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметров.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 13 обстрелов: у Водяного, Марьинки, Авдеевки, Лебединского, Новогригорьевки и Красногоровки.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» было зафиксировано 16 случаев обстрелов: у Зайцево, Травневого, Новолуганского, Пивденного, Попасной, Майорского Новгородского и Крымского.



В штабе отметили, что на каждый обстрел «давали адекватный ответ» из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.