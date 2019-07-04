Под Станицей Луганской горит минированный лес, ранен один человек

В среду вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района начался пожар в лесу, в котором есть мины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Горит лесная подстилка на общей площади около 20 гектаров.



Во время вспашки места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехники работают над разминированием местности.



«По состоянию на 7:00 4 июля к месту пожара направлено 110 человек и 25 единиц техники, из них от ГСЧС 86 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе пиротехническую группу в составе 10 человек. и 3 единицы техники», — отмечается в сообщении пресс-службы ГСЧС.

На прошлой неделе у Станицы Луганской был завершен отвод военных сил и средств сторонами.