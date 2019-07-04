Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У Зеленского ответили Путину: Называем сепаратистами не жителей Донбасса, а марионеток Кремля

04 июля 2019, 12:12

У Зеленского ответили Путину: Называем сепаратистами не жителей Донбасса, а марионеток Кремля

Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что слова Зеленского о «сепартистах» относятся не к жителям Донбасса, а к руководству группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

«Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами — марионеток Путина мы так называем. Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей — мы с ними говорим», — сказал Потураев во время дискуссии «Новая политика на Донбассе» в Киеве, которую организовала «ЗеКоманда».

Также он выразил сожаление, что на неподконтрольных территория люди из российских и сепаратистских СМИ услышат президента России Владимира Путина, но вряд ли услышат позицию команды Зеленского.

Ранее Владимир Путин заявил: «[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами».

Во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент Владимр Зеленский заявил, что Украина не готова к прямым переговорам с сепаратистами.

Читайте также:

В «Слуге народа» обещают «правильную информполитику» Донецку и Луганску

ТЕМЫ

Люди
Владимир Путин Владимир Зеленский Никита Потугаев
Организации
ДНР ЛНР
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:51
Красный Крест отправил новый гуманитарный груз на неподконтрольный Донбасс
10:06
ОБСЕ узнала о ранении трех жителей Донбасса
23:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:20
Донецкий металлургический завод не работает при «ДНР»: печи погасли
19:26
В Донецке из-за угрозы взрыва эвакуировали здание с офисами «министерств»
17:40
Глава группировки «ЛНР» заявил о готовности Луганска вернуться в Украину на условиях «особого статуса»
13:13
«ЛНР» отключит электричество на два дня
11:15
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Мариуполем
10:34
В «ДНР» сменили «мэров» Дебальцево и Харцызска
22:20
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:21
Одна из организаторов «выборов ДНР» получила условный срок
10:41
В Луганске горела крыша жилого дома: взорвался газовый баллон
10:28
«ДНР» сократила количество бюджетных мест для абитуриентов
08:52
ОБСЕ узнала о ранении мужчины в Донецке
08:20
ОБСЕ обнаружила станцию радиопомех под Луганском
все новости
12:30
Жителей Донбасса планируют обеспечить тюнерами для просмотра цифрового ТВ
12:16
Уже 20 горняков шахты «Горская» протестуют на глубине 700 метров
12:12
У Зеленского ответили Путину: Называем сепаратистами не жителей Донбасса, а марионеток Кремля
11:53
Дефицит угля и телемедицина: власти Луганщины озвучили проблемы рабочей группе Кабмина
11:40
В «Слуге народа» обещают «правильную информполитику» Донецку и Луганску
10:51
Красный Крест отправил новый гуманитарный груз на неподконтрольный Донбасс
10:06
ОБСЕ узнала о ранении трех жителей Донбасса
09:38
В Германии проходит суд над членом «ДНР»
08:51
ГПУ решила узнать у офиса Зеленского, действительно ли там считают, что ВСУ обстреливают жителей Донбасса
08:38
Под Станицей Луганской горит минированный лес, ранен один человек
08:29
Путин хочет прямых переговоров Зеленского с группировками «Л-ДНР»
08:13
Пять украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки
23:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:40
ЦИК сняла с выборов блогера Шария
22:20
Донецкий металлургический завод не работает при «ДНР»: печи погасли
все новости
ВИДЕО
В Луганске горела крыша жилого дома: взорвался газовый баллон
02 июля, 10:41
Кандидаты от партии Зеленского в Донецкой области. Кто они? ►
01 июля, 22:20
Донбасс выбирает без «ДНР» ►
29 июня, 23:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция