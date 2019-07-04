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Жителей Донбасса планируют обеспечить тюнерами для просмотра цифрового ТВ

04 июля 2019, 12:30

Жителей Донбасса планируют обеспечить тюнерами для просмотра цифрового ТВ

Кабинет министров будет рекомендовать Министерству информполитики учесть при подготовке бюджета на 2020 год программу обеспечения тюнерами Т-2 жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом было оговорено на совещании Луганской облгосадминистрации в Северодонецке, на котором присутствовала выездная рабочая группа Кабмина.

На совещании участникам правительственной группы сообщили о проблемах с охватом сигналом украинских вещателей прифронтовых населенных пунктов.

«Там наблюдаются трудности с постоянным вещанием на украинском языке. Это примерно 60 000 домохозяйств», — отметили в пресс-службе ЛОГА.

Кроме этого, в Попаснянском районе еще не началось строительство 150-метровой радиотелевизионной передающей станции. Область уже получила почти 24 млн гривен на реализацию проекта.

Как заявил замдиректора Департамента массовых коммуникаций ЛОГА Андрей Зайцев, проект проходит государственную экспертизу в киевской ООО «Украинская межрегиональная строительная экспертиза», а объявление конкурса на строительство вышки запланировано на август.

Также на совещании обсудили другие проблемы региона, которые нуждаются в решении на государственном уровне — телемедицина, дефицит угля и вопросы поставок электроэнергии.

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