В Донецке простаивает без заказов «Юзовский металлургический завод»

В Донецке не работает подконтрольный группировке «ДНР» «Юзовский металлургический завод» (ЮМЗ). Об этом «Новостям Донбасса» рассказал источник, знакомы с ситуацией на предприятии.



По словам собеседника, завод «стоит», так как не поступают заказы на продукцию — заготовки из стали.



На сайте предприятия новости не публикуются с 11 апреля 2018 года. В материале того дня утверждалось, что завод «стабильно работает и наращивает объемы производства».

Снимок: ymz.com.ru

«Юзовский металлургический завод» был запущен в конце 2017 года на производственных мощностях Донецкого электрометаллургического завода (ДЭМЗ), который «ДНР» отобрала у российской компании «Мечел».



В мае 2019 года «депутат ДНР» Евгений Орлов заявил, что вокруг «Юзовского металлургического завода» происходит «замыливание глаз», а само предприятие должно «огромное количество денег» и было нерентабельным. По словам Орлова, под управлением «минпромторга ДНР» у завода нет никаких шансов для развития.



В декабре 2018 года «Новости Донбасса» сообщали, что ЮМЗ работает только три дня в неделю.



Также «Новости Донбасса» узнали об остановке Донецкого металлургического завода.