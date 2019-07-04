Амнистия: будущий глава Луганской области предложил разделить жителей оккупации на три группы

Одобренный Кабинетом министров на должность председателя Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий считает, что под амнистию на Донбассе не должны попасть только боевики. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



«У нас поменялся президент и поменялось понимание реинтеграции. Сейчас можно сказать больше, чем раньше, когда тебя не слышали», — заявил Комарницкий во время дискуссии «Новая политика на Донбассе» в Киеве, которую организовала «ЗеКоманда».



Он пояснил, что для амнистии предлагает в законодательстве разделить жителей неподконтрольных территорий на три группы.



«Первая группа — это военные, которые держали оружие в руках. Это сообщество должно подлежать уголовной ответственности и амнистии тут быть не должно», — сказал Комарницкий.



Ко второй группе он отнес «людей публичного права» (так называемые чиновники и работники бюджетных учреждений). «Эти люди и должны подлежать амнистии», — добавил Комарницкий.



Третью группу он назвал «частным сектором» (предприниматели и работники фирм). «К сожалению, там ярлыки навешаны. Но мы должны понимать, что люди выживали и там никакой ответственности быть не должно. Мы должны четко сказать обществу, что на этой теме из РФ идет спекуляция», — считает он.

26 июня Кабинет министров одобрил кандидатуру Виталия Комарницкого на должность председателя Луганской облгосадминистрации. Теперь указ о назначении должен подписать президент Владимир Зеленский.



Виталий Комарницкий ректор Луганского университета внутренних дел (вуз-переселенец), бывший депутат Луганского облсовета от Партии регионов.



В СМИ озвучивалась критика относительно политического прошлого Комарницкого и его возмоной связи с сепаратистами.



Сам кандидат на пост главы ЛугОГА Комарницкий заявил, что быть членом Партии регионов и быть избраным по ее списку является «двумя большими разницами».



Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сказал, что ему ничего не известно о выступлениях Комарницкого в поддержку «русского мира».