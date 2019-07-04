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Нацсовет разрешил 22 медиакомпаниям вещать на Донбассе и в Крыму

04 июля 2019, 14:16

Нацсовет разрешил 22 медиакомпаниям вещать на Донбассе и в Крыму

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал 22 лицензиатам 25 разрешений на временное вещание на территории проведения операции Обхединенных сил на Донбассе и на административной границе с аннексированным Крымом.

Такое решение Нацсовет принял на сегодняшнем заседании, передает пресс-служба органа.

На указанных территориях получили право вещать: «UA:Перший», «UA:Донбасс»; «Украинское радио», «Радио Луч», «Украинское радио. Пульс», «UA:Культура», «UA:Крым» и «UA:Херсон» (все — НОТУ); «Армия FM», «Радио НВ», KISS FM, «ХИТ ФМ», «Радио РОКС — Украина», «Русское Радио Украина», «Радио М», «Радио Мейдан», «Украина» и «Донбасс» (оба Медиагруппа «Украина»), ZIK, «Прямой», UATV; ICTV, «1+1», «5+», «5», «Первый Западный», «Радио УНА. Первая украинская националистическая волна», «Перец FM» и «Стильное» (входят в ТРК «Класс»), «Херсон ФМ», и радио RELAX.

Эти медиа получили право вещать в таких населенных пунктах Донецкой области: Авдеевка, Бахмут, Волноваха, Горняк, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Новотроицкое, Мариуполь, Покровск, а также на КПВВ «Марьинка».

В Луганской области вещание разрешено в Бахмутовке, Лисичанске, Новотошковском, Пидгоривке, Попасной, Старобельске, Сватово, Широкино и Счастье, а также на КПВВ «Станица Луганская».

В Херсонской области вещатели могут работать в Геническе, Скадовске и в Чаплинке.

В начале этой недели Мининформполитики призвало Нацсовет по вопросам телерадиовещания разблокировать выдачу разрешений на временное вещание на Донбассе и админгранице с Крымом.

Заседания Нацсовета по телерадиовещанию не проводились с начала мая – с момента увольнения главы Нацсовета Юрия Артеменко тогдашним президентом Петром Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, уволив с этой должности Владимира Горковенко.

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